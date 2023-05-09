Стала известна рекордная зарплата Месси в саудовском клубе

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9 мая 16:30
©ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси получил рекордное предложение из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации L'Équipe, на данный момент предложение из Саудовской Аравии является единственным, которое поступило аргентинцу. Предлагаемый контракт рассчитан на два сезона с суммой в 600 миллионов евро. По информации СМИ, с предложением на Месси вышел "Аль-Хиляль".

Сообщается, что этот переход также обсуждался во время несогласованной поездки Месси в Саудовскую Аравию. За поездку в эту страну без разрешения ПСЖ отстранил форварда на две недели. 

Для самого аргентинца приоритетны любые предложения из Европы, поскольку он хочет продолжать играть на самом высоком уровне до Кубка Америки 2024 года.

Возвращение в "Барселону" является потенциальным вариантом, но этот переход является очень проблемным для "сине-гранатовых" из-за финансовой ситуации.

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Напомним, Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Саудовская Аравия

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