За несколько часов до вручения "Золотого мяча" неофициальный источник назвал победителя награды, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса, победителем голосования стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.
Этот результат вызывает удивление, так как главным фаворитом считался Винисиус Жуниор из мадридского "Реала".
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Источник сообщает, что представители "Реала" в шоке от итогов голосования и планируют бойкотировать церемонию в Париже в знак протеста.
Напомним, награждение в столице Франции в легендарном театре "Шатле" состоится в ночь с 28 на 29 октября. Начало в 00:00 по казахстанскому времени.
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Для поклонников футбола, прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном YouTube-канале журнала L’Équipe.
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