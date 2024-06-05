Роналду рассказал, что его мотивирует играть в футбол в 39 лет

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5 июня 13:20
©ФК "Аль-Наср"

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги прошедшего сезона, а также рассказал о рекордах и своей мотивации продолжать играть в футбол, сообщают Vesti.kz.

Так, 39-летний Роналду получил "Золотую бутсу" как лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии, забив 35 голов в 31 матче. Португалец побил рекорд лиги по голам за один сезон.

"Это много значит для меня. Я очень счастлив. Кажется, это один из лучших сезонов в моей карьере не только по количеству голов, но и по голевым передачам. Это имеет большое значение, потому что это моя работа. Должен признаться честно, я не стремился к этому в начале сезона, но со временем я понял, что это возможно.

Теперь у меня есть возможность сказать спасибо моим товарищам по команде, потому что без команды индивидуальные достижения были бы невозможны, но я очень горжусь, что побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии. Это здорово, я чувствую себя счастливым, и это моя мотивация играть в футбол, тренироваться каждый раз и продолжать в том же духе", - цитирует Роналду Goal.

Добавим, что Роналду стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром в высших лигах четырех разных стран. Ранее он делал это в Ла Лиге с мадридским "Реалом", в Серии А с "Ювентусом", в английской премьер-лиге с "Манчестер Юнайтед". Причем с "королевским клубом" нападающий трижды завоевывал "Золотую бутсу".

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Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион Европы и победитель Лиги наций.

За "Аль-Наср" он выступает с 2023 года. За это время Роналду набрал 79 очков  (64+15) в 69 матчах за саудовский клуб во всех турнирах.

Метки:
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