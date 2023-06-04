"Реал" готовит мегатрансфер: игрока хотят видеть Анчелотти и Перес

Футбольный клуб "Реал" готовит мегатрансфер. Мадридский клуб намерен подписать немецкого полузащитника "Челси" Кая Хаверца, сообщают Vesti.kz.

По информации BILD, сделка между клубами может быть осуществлена очень быстро.

23-летний Хаверц стал лучшим бомбардиром лондонцев в прошедшем сезоне АПЛ, забив 7 голов в 35 матчах.

Отмечается, что "Челси" приходится расставаться с игроками после непопадания в Лигу чемпионов. Хаверц - один из них, на продаже которого можно заработать. Три года назад "Челси" заплатил за него леверкузенскому "Байеру" 80 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 60 миллионов евро, но "Челси" собирается установить более высокую цену за хавбека сборной Германии. Тем более он является желанным игроком для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти и президента клуба Флорентино Переса.

Напомним, ранее "Реал" объявил об уходе Карима Бензема. Француз уже согласовал контракт с новым клубом.