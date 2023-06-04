"Реал" официально решил судьбу Бензема

Французский форвард Карим Бензема все-таки решил покинуть мадридский "Реал". Это уже официально, сообщают Vesti.kz.

6 июня "сливочные" проведут церемонию прощания с игроком.

"ФК "Реал Мадрид" и наш капитан Карим Бензема договорились о завершении его блестящей и незабываемой карьеры игрока в нашем клубе. "Реал Мадрид" хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к человеку, уже являющемуся одной из наших величайших легенд", - говорится в заявлении клуба.

Хотя ранее отмечалось, что Бензема передумал уходить из "Реала", а сам он говорил "реальность - это не то, что пишут в Интернете".

Еще сообщалось, что Бензема достиг договоренности с саудовским "Аль-Иттихадом", в котором будет получать около 100 миллионов евро в год.

Бензема присоединился к "Реалу" в 2009 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 23 матча, забил 18 голов и отдал три ассиста. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча".

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