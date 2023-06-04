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Бензема согласовал контракт с новым клубом

Бензема согласовал контракт с новым клубом
©twitter.com/sport_ekh

Саудовский "Аль-Иттихад" согласовал контракт с французским футболистом Каримом Бензема, сообщают Vesti.kz.

По информации саудовского государственного телеканала Al Ekhbariya, 35-летний форвард заключит соглашение на два года.

Также отмечается, что представители "Аль-Иттихада" находятся в Мадриде, чтобы официально подписать француза.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии Бензема заработает 200 миллионов евро за два года.

Сегодня, 4 июня, "Реал" объявил об уходе нападающего по окончании сезона.

Бензема стал игроком "Реала" в 2009 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 23 матча, забил 18 голов и отдал три ассиста. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча".

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Метки:
Саудовская Аравия Реал Мадрид Ла Лига

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