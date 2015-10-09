Как проголосовали Байсуфинов и Алип при выборе лучшего игрока года от ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала результаты голосования капитанов и главных тренеров национальных сборных за награду The Best лучшему игроку и тренеру года, сообщают Vesti.kz.
Лучшим футболистом был признан форвард "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле, тренерскую награду забрал наставник парижан Луис Энрике.
Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место Дембеле, второе – защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими, третье – вингеру "Барселону" Рафинье.
Топ-3 тренеров года по версии Алипа: первое место – Луис Энрике, второе – Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), третье - Микель Артета ("Арсенал").
Выбор Талгата Байсуфинова среди игроков и тренеров выглядит так:
1. Усман Дембеле (ПСЖ)
2. Рафинья ("Барселона")
3. Ламин Ямаль ("Барселона")
1. Луис Энрике (ПСЖ)
2. Ханс-Дитер Флик ("Барселона")
3. Энцо Мареска ("Челси")
Как проголосовали тренеры и капитаны других сборных, можно увидеть по ссылке здесь и тут.
