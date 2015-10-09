Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Сегодня 07:20
 

Как проголосовали Байсуфинов и Алип при выборе лучшего игрока года от ФИФА

  Комментарии

Талгат Байсуфинов. Фото: ©КФФ

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала результаты голосования капитанов и главных тренеров национальных сборных за награду The Best лучшему игроку и тренеру года, сообщают Vesti.kz.

Лучшим футболистом был признан форвард "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле, тренерскую награду забрал наставник парижан Луис Энрике.

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место Дембеле, второе – защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими, третье – вингеру "Барселону" Рафинье.

Топ-3 тренеров года по версии Алипа: первое место – Луис Энрике, второе – Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), третье - Микель Артета ("Арсенал").

Выбор Талгата Байсуфинова среди игроков и тренеров выглядит так:

1. Усман Дембеле (ПСЖ)
2. Рафинья ("Барселона")
3. Ламин Ямаль ("Барселона")

1. Луис Энрике (ПСЖ)
2. Ханс-Дитер Флик ("Барселона")
3. Энцо Мареска ("Челси")

Как проголосовали тренеры и капитаны других сборных, можно увидеть по ссылке здесь и тут

Гегемония ПСЖ и "Барселоны": итоги премии ФИФА The Best


