Как проголосовали Байсуфинов и Алип при выборе лучшего игрока года от ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала результаты голосования капитанов и главных тренеров национальных сборных за награду The Best лучшему игроку и тренеру года, сообщают Vesti.kz.

Лучшим футболистом был признан форвард "Пари Сен-Жермена" Усман Дембеле, тренерскую награду забрал наставник парижан Луис Энрике.

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип в голосовании за лучшего футболиста отдал первое место Дембеле, второе – защитнику ПСЖ Ашрафу Хакими, третье – вингеру "Барселону" Рафинье.

Топ-3 тренеров года по версии Алипа: первое место – Луис Энрике, второе – Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), третье - Микель Артета ("Арсенал").

Выбор Талгата Байсуфинова среди игроков и тренеров выглядит так:

1. Усман Дембеле (ПСЖ)

2. Рафинья ("Барселона")

3. Ламин Ямаль ("Барселона")

1. Луис Энрике (ПСЖ)

2. Ханс-Дитер Флик ("Барселона")

3. Энцо Мареска ("Челси")

Как проголосовали тренеры и капитаны других сборных, можно увидеть по ссылке здесь и тут.

Гегемония ПСЖ и "Барселоны": итоги премии ФИФА The Best

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup)



Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!