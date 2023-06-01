Предложение на 120 миллионов евро может решить судьбу Модрича в "Реале" 

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Сегодня 18:29
©instagram.com/lukamodric10

Хорватский футболист Лука Модрич попросил мадридский "Реал" отпустить его после того как получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации OK Diario, на 37-летнего полузащитника вышел один из саудовских клубов, предложивший ему контракт на 120 миллионов евро за три сезона. Клуб, захотевший его подписать, не называется. Но отмечается, что Модрич не хочет отказываться от выгодного контракта в таком возрасте, в связи с чем не собирается продлевать с "Реалом" контракт, истекающий 30 июня.

Ранее сообщалось, что Модрича ждут в саудовском "Аль-Насре", где он мог бы воссоединиться со своим бывшим одноклубником по "Реалу" Криштиану Роналду.

Модрич выступает за "сливочных" с 2012 года. Он провел 32 матча за "Реал" в нынешнем сезоне Ла Лиги, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Модрич Лука Реал Мадрид Ла Лига Саудовская Аравия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:29
Мировой футбол
Предложение на 120 миллионов евро может решить судьбу Модрича в "Реале" 
Сегодня , 17:55
Мировой футбол
Тренер ПСЖ сделал заявление о будущем Месси
Сегодня , 17:25
Мировой футбол
Стало известно, почему Роналду пропустил последний матч "Аль-Насра" в сезоне
Сегодня , 10:59
Мировой футбол
Стало известно место Роналду в списке бомбардиров в Саудовской Аравии
Сегодня , 00:00
Мировой футбол
Роналду оказался вне заявки на последний матч "Аль-Насра" в сезоне
Вчера , 22:25
Мировой футбол
В Федерации футбола Саудовской Аравии высказались о потенциальном трансфере Месси
Вчера , 14:52
Мировой футбол
"Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"
Вчера , 14:33
Мировой футбол
Назван похожий на Роналду футболист
Вчера , 08:58
Мировой футбол
Месси занервничал из-за "Барселоны". Его отец позвонил в Ла Лигу
Вчера , 08:14
Мировой футбол
Узбекистан пропустил гол на 97-й минуте и остался без 1/4 финала МЧМ по футболу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»