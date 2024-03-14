Печальные новости пришли о Месси

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14 марта 15:01
©ФК "Интер Майами"

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси может пропустить следующий матч в МЛС, передают Vesti.kz. Об этом рассказал главный тренер "цаплей" Херардо Мартино

Напомним, Месси забил гол и отдал голевую передачу ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против "Нэшвилла" (3:1). Аргентинец был заменен в начале второго тайма.

По словам Мартино, у Месси мышечное перенапряжение. По этой причине форвард, скорее всего, пропустит матч пятого тура МЛС против "Ди Си Юнайтед", который состоится 16 марта.

"У него перегружены мышцы правой ноги. Мы не хотим рисковать. Мы пытались выяснить, сможет ли он продержаться еще немного, но он испытывал дискомфорт. Полагаю, на субботний матч (против "Ди Си Юнайтед") он будет недоступен", – сказал Мартино в интервью Goal.

В текущем сезоне Месси провел три матча в МЛС, в которых забил три гола. Аргентинец пропустил один матч, в котором "Интер Майами" потерпел первое поражение в сезоне. До этого были две победы и ничья.

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