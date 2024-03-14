Месси набрал ход: забил в 4-м матче подряд, у Суареса 4+5 очков

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, одержал победу над "Нэшвиллом" в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Чейз Стэдиум" в Форт-Лодердейле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На восьмой минуте матча счет в матче открыл форвард "цаплей" Луис Суарес с передачи Месси. На 23-й минуте сам аргентинец забил, удвоив счет. На 63-й минуте нападающий Роберт Тэйлор забил третий гол "Интер Майами" с передачи Суареса. В составе "Нэшвилла" отличился Сэм Сарридж (90+3).

Таким образом, Месси забил в четвертом матче подряд, продлив результативную серию до пяти игр. Теперь на счету 36-летнего аргентинца пять мячей и два ассиста.

37-летний Суарес в шести матчах сезона набрал 9 (4+5) очков по системе "гол+пас".

Первый матч завершился со счетом 2:2. Таким образом, "Интер Майами" победил по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Следующим соперником "цаплей" станет победитель пары "Монтеррей" - "Цинциннати"(первый матч завершился победой "Монтеррея" на выезде со счетом 1:0).

"Интер Майами" отобрался на турнир сразу в стадию 1/8 финала благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка лиг. Это был первый трофей для Месси в составе американской команды.

Победитель нынешнего розыгрыша Кубка чемпионов КОНКАКАФ станет участником Межконтинентального кубка 2024 года и клубного чемпионата мира 2025 года.