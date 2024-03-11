"Интер Майами" заплатил горькую цену из-за Месси

"Интер Майами" потерпел первое поражение в рамках регулярного чемпионата МЛС. Случилось это в домашнем матче с "Монреалем" (2:3), передают Vesti.kz.
В составе победителей отличились Фернандо Альварес (13-я минута), Матиас Кокаро (75-я) и Сунуси Ибрахим (78-я). У проигравших голы забили Леонардо Кампана (71-я) и Жорди Альба (80-я).
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси пропустил игру. Как видно, без аргентинца команда допустила необязательную осечку.
Несмотря на неудачу, "Интер Майами" с 7 очками идет на первом месте в таблице Восточной конференции МЛС, "Монреаль" находится на второй строчке, имея в активе столько же баллов.
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