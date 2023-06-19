Саудовский "Аль-Хиляль" договорился с английским "Вулверхэмптоном" о покупке Рубена Невеша. Сумма сделки составит 55 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

У него оставался год контракта с "Вулверхэмптоном".

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сейчас стороны обсуждают условия личного контракта, после чего сделка будет официально закрыта.

"Аль-Хиляль" также надеется подписать контракт с сенегальским защитником "Челси" Калиду Кулибали.

Ранее отмечалось, что Невеш согласовал условия контракта с "Барселоной", но главный тренер "сине-гранатовых" Хави Эрнандес решил не подписывать полузащитника сборной Португалии.

26-летний Невеш провел 35 матчей за "Вулверхэмптон" в минувшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ), забил 6 голов и отдал 1 ассист.