В ожидании дебюта Чеснокова! Прямая трансляция матча "Хартса"

В ночь с 14 на 15 января состоится перенесенный матч 17-го тура чемпионата Шотландии по футболу, в котором "Хартс" примет "Сент-Миррен", передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт в Эдинбурге и начнется в 00:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

В этом матче за "Хартс" может дебютировать футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков.

Напомним, в последнем матче "Хартса" против "Данди" (1:0) Чесноков был в заявке команды, но на поле не вышел.

"Хартс" лидирует в чемпионате Шотландии, набрав 47 очков и опережая идущий вторым "Селтик" на шесть баллов.

В активе "Сент-Миррен" 18 очков и десятое место в турнирной таблице (всего в чемпионате Шотландии участвуют 12 команд).

Стала известна многомиллионная зарплата Чеснокова в "Хартсе"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!