Мировой футбол
Сегодня 07:40
 

В ожидании дебюта Чеснокова! Прямая трансляция матча "Хартса"

В ожидании дебюта Чеснокова! Прямая трансляция матча "Хартса" Ислам Чесноков. Фото: ФК "Хартс"©

В ночь с 14 на 15 января состоится перенесенный матч 17-го тура чемпионата Шотландии по футболу, в котором "Хартс" примет "Сент-Миррен", передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдёт в Эдинбурге и начнется в 00:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

В этом матче за "Хартс" может дебютировать футболист сборной Казахстана Ислам Чесноков.

Напомним, в последнем матче "Хартса" против "Данди" (1:0) Чесноков был в заявке команды, но на поле не вышел.


"Хартс" лидирует в чемпионате Шотландии, набрав 47 очков и опережая идущий вторым "Селтик" на шесть баллов.

В активе "Сент-Миррен" 18 очков и десятое место в турнирной таблице (всего в чемпионате Шотландии участвуют 12 команд).

Стала известна многомиллионная зарплата Чеснокова в "Хартсе"

Чемпионат Шотландии 2025/26   •   Шотландия, Эдинбург   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 января 00:45   •   не начат
Хартс
Хартс
(Эдинбург)
- : -
Сент-Миррен
Сент-Миррен
(Пейсли)
