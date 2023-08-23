Новый тренер "Аль-Насра" рассказал о роли Роналду при его назначении

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Сегодня 13:00
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Главный тренер "Аль-Насра" Луиш Каштру рассказал о том, причастен ли Криштиану Роналду к его назначению в саудовском клубе, сообщают Vesti.kz.

Каштру возглавил "Аль-Наср" в июле этого года. На этом посту он сменил французского специалиста Руди Гарсию. Последним, как сообщалось, был недоволен Роналду.

"Я не могу подтвердить теорию о том, что Роналду хотел, чтобы я стал тренером. Он никогда не говорил мне об этом, и это не данность", - слова Каштру приводит A Bola.

Прошлый чемпионат Саудовской Аравии под руководством Гарсии "Аль-Наср" завершил на втором месте.

Новый чемпионат "Аль-Наср" при Каштру начал с двух поражений. Роналду принял участие в одном матче, но результативными действиями не отметился.

Вторую игру Криштиану пропустил из-за травмы, полученной в финале Кубка арабских чемпионов против "Аль-Хиляля". В той игре Роналду оформил дубль и завоевал первый трофей с саудовским клубом.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. За это время португалец провел за саудовский клуб 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал два результативных паса.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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