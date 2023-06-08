Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру, сообщают Vesti.kz.

"У меня осталось два-три года карьеры, в этом возрасте еще важнее заботиться о себе. Не исключаю, что куплю футбольную команду. Это то, чем я хотел бы заняться после завершения игровой карьеры", - приводит слова Роналду Goal.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Криштиану Роналду ответил, сыграет ли на чемпионате мира-2026

38-летний Роналду провел за сборную Португалии 198 матчей, в которых забил 122 мяча. Форвард попал в состав национальной команды на июньские матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-2024.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева