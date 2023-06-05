Криштиану Роналду ответил, сыграет ли на чемпионате мира-2026

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не исключает, что может принять участие на чемпионате мира-2026, сообщают Vesti.kz.

"Сначала я хочу сыграть на Евро в следующем сезоне. Важно смотреть на краткосрочные и среднесрочные цели. Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Роналду The Straits Times.

38-летний Роналду провел за сборную Португалии 198 матчей, в которых забил 122 мяча. Форвард попал в состав национальной команды на июньские матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-2024.

Португальцы уже провели два матча в рамках квалификации Евро-2024, разгромив Лихтенштейн (4:0) и Люксембург (6:0). В этих играх Роналду забил по два гола.

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Роналду начинал сезон в "Манчестер Юнайтед", но зимой покинул команду из-за конфликта с тренером и руководством клуба. В январе португалец перешел в "Аль-Наср". В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии он принял участие в 16 матчах, забив 14 голов и сделав две результативные передачи.

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