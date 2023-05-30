В сборной Португалии приняли решение по Роналду

Сборная Португалии по футболу объявила состав на июньские матчи отборочного раунда к чемпионату Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

В список попал и звездный нападающий Криштиану Роналду, который с начала года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Команда Роберто Мартинеса в рамках квалификации Евро-2024 встретится с Боснией и Герцеговиной (17 июня) и Исландией (20 июня).

Роналду хочет покинуть "Аль-Наср". Известна причина

В сборную Португалии вызваны следующие футболисты:

вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Патрисиу ("Рома");

защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Нелсон Семеду ("Вулверхэмптон"), Жоау Канселу ("Бавария"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Дортмунд), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антониу Силва ("Бенфика"), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Тоте Гомеш ("Вулверхэмптон");

полузащитники: Данилу Перейра (ПСЖ), Жоау Пальинья ("Фулхэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Отавио ("Порту"), Витинья (ПСЖ), Ренату Саншеш (ПСЖ), Рикарду Орта ("Брага"), Жоау Феликс ("Челси"), Диогу Жота ("Ливерпуль");

нападающие: Криштиану Роналду ("Аль-Наср"), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Рафаэл Леау ("Милан").

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