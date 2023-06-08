Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес опроверг слухи о том, что Неймар может вернуться в клуб этим летом. Бразильский форвард выступал за "сине-гранатовых" в период 2013-2017 годов, сообщают Vesti.kz.

После того, как Лионель Месси объявил о своем переходе из "Пари Сен-Жермена" в "Интер Майами", а не в "Барселону", в четверг утром появились разговоры о том, что Неймар предложил себя "Барселоне".

"Неймар? Это сюрприз. Слушайте, я ценю Неймара как человека, как игрока, как друга, он великий игрок, но он не входит в наши планы", - приводит слова Хави Football Espana.

Отмечается, что склонность Неймара к травмам делает маловероятным его возвращение в "Барселону". Кроме того, у каталонского клуба другие приоритеты на трансферном рынке, Хави в первую очередь интересует приобретение на позицию опорного полузащитника.