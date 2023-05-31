Месси занервничал из-за "Барселоны". Его отец позвонил в Ла Лигу

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Сегодня 08:58
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Форвард "Пари Сен-Жермена" и сборной Аргентины Лионель Месси переживает из-за того, что "Барселона" медлит с официальным предложением. Стороны имеют лишь устную договоренность о контракте, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, Месси хочет как можно скорее определиться со своим будущим.

Медлительность "Барселоны" объяснима, так как каталонский клуб испытывает финансовые трудности, и этот вопрос обсуждает с Ла Лигой.

В этой связи Хорхе Месси, отец футболиста, звонил в Ла Лигу, чтобы узнать о текущей ситуации. Он также нервничает и не хочет больше ждать. Хорхе Месси надеялся еще на прошлой неделе решить все вопросы относительно новой команды своего сына.

31 мая руководство Ла Лиги должно встретиться с представителями "Барселоны", чтобы обсудить финансовую состоятельность "сине-гранатовых".

Между тем, Лионель Месси получил щедрое предложение от саудовского "Аль-Хиляля", не теряющего надежды его заполучить.

Контракт игрока с ПСЖ истекает этим летом. В этом сезоне Месси провел за парижан 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель Барселона Ла Лига ПСЖ

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