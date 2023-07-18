Месси провел первую тренировку в "Интер Майами"

Аргентинский форвард Лионель Месси сегодня провел свою первую тренировку в составе своего нового клуба "Интер Майами", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Также в команде присутствовал и полузащитник Серхио Бускетс, который также тренировался впервые с новой командой.
После своего ухода из ПСЖ, Месси перешел в американский клуб в июне этого года.
Дебют аргентинского футболиста в составе "Интер Майами" запланирован на 22 июля, когда команда сыграет матч против "Крус Асул".
Reporting to first day of training 👋 pic.twitter.com/eetY7vMseu— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023
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