Чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС, где выступает Месси - Роналду

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу лучше, чем американский МЛС. Такое заявление сделал Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Звездный португалец минувшей зимой перешел в "Аль-Наср". Он считает, что у лиги, в которой выступает его клуб, большие перспективы, в отличие от турнире в США, где в составе "Интер Майами" должен дебютировать аргентинец Лионель Месси.

"Саудовская лига лучше, чем MLS. Я на сто процентов уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Я открыл путь в лигу Саудовской Аравии… и теперь все игроки едут сюда. Через год лига Саудовской Аравии обгонит турецкую лигу и лигу Нидерландов", - цитирует Роналду в своем твиттере известный инсайдер Фабрицио Романо.

