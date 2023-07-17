Месси обратился к болельщикам на презентации в "Интер Майами"

Новичок "Интер Майами" аргентинский нападающий Лионель Месси обратился к болельщикам на презентации в американском клубе.

Напомним, что презентация Месси стартовала практически с двухчасовым опозданием из-за мощного шторма. В результате трибуны были заполнены не полностью, несмотря на то, что все билеты на презентацию были проданы.

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"Спасибо всем жителям Майами за этот прием и эту любовь. Я счастлив быть здесь. Спасибо Дэвиду Бекхэму, Хорхе и Хосе Масу за то, что все упростили. Я пришел с желанием всегда соревноваться и побеждать, чтобы этот клуб продолжал расти. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам, и я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые здесь. Я счастлив, что выбрал этот город и этот проект. Я не сомневаюсь, что он нам понравится", - приводит слова Месси Sport.es.

Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером.

Nuestro 1️⃣0️⃣ en casa pic.twitter.com/wMLCFfp85I — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023

Последние два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжении всей карьеры Месси играл за "Барселону".

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