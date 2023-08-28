Месси могут наказать после дебюта в МЛС. Подробности

Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за американский "Интер Майами", может получить наказание после дебюта в МЛС, сообщают Vesti.kz.

Дебют форварда состоялся в матче с "Нью-Йорк Ред Буллз". Как отмечает Goal.com, Месси могут наказать за то, что после матча игрок не стал общаться с журналистами, хотя этого требуют правила МЛС.

Сам матч завершился победой "Интер Майми" со счетом 2:0. В той игре Месси отметился забитым голом.

Таким образом, аргентинец помог своему клубу прервать 11-матчевую безвыигрышную серию в МЛС. В следующем туре команда Херардо Мартино встретится с "Нэшвиллом", матч состоится 31 августа.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

36-летний Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. Контракт с клубом рассчитано до 2025 года.

Ранее Лео завоевал свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры

Предыдущие два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого всю карьеру он провел в каталонской "Барселоне".