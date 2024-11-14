Мбаппе раскрыл партнерам по сборной свою приоритетную цель

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе в сентябре во время международной паузы признался своим партнерам по национальной команде, что планирует сосредоточиться на выступлениях за мадридский "Реал", передают Vesti.kz со ссылкой на L’Équipe.

Выход Мбаппе из сентябрьского состава вызвал споры. Тогда сообщалось, что он получил травму, но несколькими днями ранее сыграл за "Реал", чем поставил в неудобное положение главного тренера французской сборной Дидье Дешама.

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На этот раз нет никаких сомнений в физическом состоянии бывшего нападающего "Пари Сен-Жермена", который снова будет отсутствовать в матчах Лиги наций против Израиля (14 ноября) и Италии (17 ноября).

Мбаппе сообщил своим партнерам по национальной команде, что не приедет на финальный сбор 2024 года. Во время сентябрьского сбора Килиан не скрывал, что хочет сосредоточиться на играх в "Реале", чтобы сохранить физическую форму и сконцентрироваться на личных и командных целях.

Отмечается, что некоторые игроки сборной Франции ожидали, что не увидят имя Мбаппе в списке Дешама. В его отсутствии был выбран новый капитан, подробности - тут.

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