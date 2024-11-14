В сборной Франции отреагировали на невызов Мбаппе

Полузащитник саудовского "Аль-Иттихад" и сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал отсутствие капитана национальной команды, форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, в предстоящих ноябрьских матчах Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Решение не вызывать Мбаппе на сборы было принято главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом.

"Это не важно. Единственное, о чем я думаю, это об игроках, которые сейчас здесь, в сборной. Думаю, Килиан Мбаппе скоро вернется, а пока мы желаем ему всего наилучшего", - приводит слова Канте портал Instant Foot.

Напомним, что Мбаппе также не принимал участия в октябрьских матчах из-за травмы, что, возможно, повлияло на выбор тренера и в этот раз.