"Манчестер Сити" заблокировал трансфер защитника в "Барселону"

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Сегодня 14:52
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"Манчестер Сити" наложил вето на трансфер Жоау Канселу в "Барселону". Об этом подтвердил главный тренер испанского клуба Хави Эрнандес, сообщают Vesti.kz.

29-летний защитник вторую часть этого сезона провел в "Баварии" на правах аренды. В Бундеслиге провел 15 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Контракт с "Манчестер Сити" у него действует до 30 июня 2027 года.  

"Мы хотели Канселу. Они предложили его нам, и мы дали согласие. Но потом нам сказали, что "Манчестер Сити" не хочет, чтобы он переходил в "Барселону". Это правда", - приводит слова Хави CCMA.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 60 миллионов евро. В его карьере также были "Ювентус", "Интер", "Валенсия".

В сборную Португалии привлекается с 2016 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Бавария Барселона Ла Лига

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