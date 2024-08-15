Нападающий грозненского "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Максим Самородов в интервью "Чемпионату" рассказал, что хотел бы оказаться в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

6 августа Самородов перешел в "Ахмат" из родного "Актобе", подписав контракт до 2028 года.

- Ты, кстати, смотрел чемпионат Европы?

- Ну так. Не любитель смотреть футбол. Не было никакой обиды из-за того, что там нет Казахстана, просто в целом не люблю. Могу посмотреть полуфинал-финал Лиги чемпионов или когда играет мадридский "Реал". А так вообще футбол не смотрю, только обзоры матчей, как голы забивали.

- "Реал" - любимая команда?

- Да!

- Чем, в какой момент он тебя зацепил?

- С детства. В том возрасте знаешь только знаменитых футболистов, которые прославлены на весь мир, которых знает каждый. И именно в "Реале" была команда только из таких игроков. Каждого знали даже бабушки с дедушками, наверное (улыбается). Так с детства и началось, до сих пор болею за "Реал".

- Есть сейчас у "сливочных" футболист, на которого хочется равняться?

- Вся атакующая линия, не могу кого-то выделить. И не могу сказать, что на кого-то равняюсь. Хочу просто сам оказаться там. Дай бог.

Ранее Самородов сравнил финансовые возможности "Зенита" с лучшими клубами Казахстана, назвал главную причину перехода в "Ахмат", а также рассказал об интересе других клубов.