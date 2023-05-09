Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси определился с новым клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации Associated Press, 35-летний нападающий перейдет в "Аль-Хиляль". Отмечается, что переезд аргентинца в Саудовскую Аравию - это уже решенный вопрос, Месси принял предложение клуба.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" единственный клуб, который сделал предложение Месси. Предлагаемый контракт рассчитан на два сезона с суммой в 600 миллионов евро.

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Напомним, Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, куда он перешел из "Барселоны". Действующий контракт нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.

Ранее ПСЖ отстранил футболиста за поездку в Саудовскую Аравию без разрешения.

В текущем сезоне аргентинец провел 37 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.