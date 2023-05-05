ПСЖ выбрал нового капитана после скандала с Месси

"Пари Сен-Жермен" определился с капитаном на следующий сезон, сообщают Vesti.kz. Им станет нападающий команды Килиан Мбаппе.

По информации журналиста Джона Джонса, ПСЖ ждал, когда действующий капитан команды защитник Маркиньос подпишет новый контракт с командой, чтобы сообщить ему о решении отдать капитанскую повязку Мбаппе. Француз хотел ее с момента продления контракта с парижанами в прошлом сезоне.

Отмечается, что бразилец был ошеломлен подобным известием. При этом решение руководства окончательное и не будет отменено.

Маркиньос и защитник Преснел Кимпембпе, который также считался претендентом на капитанскую повязку, были уведомлены об этом.

ПСЖ уже подготовил официальный релиз, согласно которому смена капитана будет оправдана снижением нагрузки на Маркиньоса, на которого якобы оказывается слишком большое давление, однако основная причина решения - требования Мбаппе.

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Напомним, ранее в стане ПСЖ разгорелся скандал с Лионелем Месси. Причиной послужила поездка аргентинца в Саудовскую Аравию якобы без разрешения руководства клуба. В итоге парижане отстранили Месси на две недели и решили не продлевать с ним контракт. Сам форвард теперь не хочет играть за французский клуб, контракт с которым истекает в июне.

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