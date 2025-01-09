Ламин Ямаль назвал своего кумира

17-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль восхитился экс-форвардом каталонского клуба Неймаром, назвав бразильца своим кумиром, передают Vesti.kz.

"Неймар всегда был моим кумиром... звездой, легендой. Мне было пять лет, когда я увидел Неймара в "Сантосе"... и семь, когда я увидел его на "Камп Ноу". Это было невероятно!", - цитирует Ямаля Footmercato.



При этом Ямаль не стал выбирать между Неймаром и Лионелем Месси.

"Да, там был Месси, и он тоже был невероятен. Неймар был совершенно другим", - заявил он.

Неймар выступал за "Барселону" в период 2013-2017 годов, после чего перешел в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро.

В 2023-м он перешел в "Аль-Хиляль" из ПСЖ за 90 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2025-го с опцией возможного продления еще на один сезон. С того момента Неймар провел всего три матча и отдал две голевые передачи в чемпионате Саудовской Аравии.