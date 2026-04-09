Историческое чемпионство, золотой дубль и ЛЧ: кто из казахстанцев идёт за титулами в Европе?

Уже в ближайшие 6-7 недель завершится сезон в европейском футболе. На этом фоне корреспондент Vesti.kz рассказывает о казахстанских легионерах, выступающих за границей, у которых есть шансы завершить кампанию 2025/26 с трофеем в руках.

Прямо сейчас казахстанцы бьются за чемпионство в трёх европейских чемпионатах, причём двое из наших футболистов претендуют на попадание в Лигу чемпионов сезона 2026/27. Кроме того, два национальных кубка могут тоже покориться казахстанским игрокам. Но пока по порядку.





Чесноков бьётся за чемпионство в Шотландии

В премьершипе за шесть туров до окончания чемпионата лидирует "Хартс", за который с января играет казахстанский вингер Ислам Чесноков. Но отрыв от главных конкурентов минимальный - один балл от "Рейнджерс" и три очка от "Селтика".

Последние 41 год чемпионство в Шотландии покорялось только "Селтику" и "Рейнджерс", у них самый большой опыт в этом, поэтому возможный триумф "Хартса" станет огромной сенсацией. Но в последних турах команда Чеснокова начала буксовать, а впереди очень сложный этап...

С 33-го тура команду ждёт пять встреч только с представителями топ-6. Получается, что будет и битва с "Селтиком", и очная встреча с "Рейнджерс". Команде казахстанца нужна яркая и уверенная концовка сезона, и только в таком случае им будет по силам переписать историю.

Добавим, что последний тур чемпионата состоится 16 мая.





Алип завоюет четвёртое золото РПЛ?

В российской премьер-лиге (РПЛ) тоже возможен успех казахстанца. Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип играет в составе "Зенита", который занимает второе место за семь туров до конца чемпионата. Причём сине-бело-голубые отстают на балл от "Краснодара", с которым сыграют дома уже в это воскресенье, 12 апреля.

Нуралы уже становился чемпионом России в 2022, 2023 и 2024 годы. В прошлом сезоне он стал серебряным призёром, так как "Зенит" на один балл проиграл гонку "Краснодару". В целом же казахстанский защитник может выиграть восьмой титул в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Заключительный тур РПЛ 2025/26 пройдёт 17 мая.





Зайнутдинова ждёт пятый трофей в карьере?

К сожалению, Бахтиёра Зайнутдинова продолжают мучить травмы, и он не играет с октября прошлого года. В чемпионате московское "Динамо" претендует в лучшем случае на третье место, но вот в Кубке России блеснуть можно.

Клуб не выигрывал крупные турниры с 1995 года, когда динамовцам как раз покорился национальный кубок. Поэтому это очень важный трофей для команды. Что касается Бахтиёра, то он принял участие в двух матчах групповой стадии осенью, но медаль наверняка получит, если его команда выиграет трофей. Всего на его счету сейчас четыре титула, в том числе один Кубок России, завоёванный ещё в составе ЦСКА в 2023 году.

Сейчас столичные находятся в финале пути РПЛ, где в первой игре дома сыграли вничью с "Краснодаром" (0:0). В начале мая состоится ответный матч уже на поле быков, если "Динамо" удастся победить, то они выйдут в суперфинал, где сыграют либо со "Спартаком", либо с ЦСКА (это финальная пара пути регионов).

Финал турнира состоится на московском стадионе "Лужники" 24 мая.





Покатилов стремится к золотому дублю

В чемпионате Азербайджана последние четыре года первенствовал только "Карабах", а с 2010 года никто кроме них и "Нефтчи" не брал золото. Но в этом сезоне все шансы впервые выиграть чемпионство есть у "Сабаха", за который играет казахстанский голкипер Стас Покатилов.

Он не только основной вратарь, но и один из капитанов команды. За семь туров до конца первенства "Сабах" опережает "Карабах" на десять очков, однако у конкурентов есть одна игра в запасе. Тем не менее шансы на успех и попадание в квалификацию Лиги чемпионов у клуба Покатилова велики.

Также казахстанский вратарь претендует на завоевание Кубка Азербайджана. В первом полуфинале они сыграли 2:2 в гостях с "Карабахом", а 22 апреля проведут ответный матч дома. Есть шансы выйти в финал и сыграть там либо с "Зирей", либо с "Тураном" (первую игру "Зиря" выиграла в гостях - 2:0).

Финал Кубка Азербайджана состоится 13 мая в Баку, а заключительный тур чемпионата запланирован на 22 мая. Отметим, что Покатилов ещё никогда в карьере не выигрывал чемпионат и кубок в один год. В прошлом году он уже становился обладателем Кубка Азербайджана.



Как видим, казахстанцев ждёт жаркая концовка сезона в Шотландии, России и Азербайджане. Хочется пожелать удачи каждому из них!