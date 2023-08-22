В "Интер Майми" оценили поступок Месси после завоевания трофея

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Сегодня 13:31
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Главный тренер "Интер Майми" Херардо Мартино прокомментировал красивый поступок Лионеля Месси после победы в финале Кубка лиг, сообщают Vesti.kz.

Во время церемонии награждения аргентинец отдал капитанскую повязку защитнику Деандре Йедлину, который был капитаном "Интер Майами" большую часть сезона. В итоге футболисты подняли кубок вместе.

"Он (Месси) не первый раз делает подобный жест. Вот почему его называют лучшим футболистом мира – не только из-за действий на поле. То же самое происходит на тренировках: он и Альба собирают молодых игроков, чтобы объяснить, как работать, какие у нас цели. Это действительно помогает команде", – цитирует Мартино ESPN.

Добавим, что для Месси этот трофей стал 44-м карьеры и он стал самым титулованным футболистом в мире.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Лео перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В семи матчах за американский клуб он забил десять голов и сделал один ассист.

Предыдущие два сезона Месси провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого всю карьеру он провел в каталонской "Барселоне".

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Метки:
Месси Лионель США

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