Хави рассказал, когда Месси определится с новым клубом

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Сегодня 13:32
©instagram.com/leomessi

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал вероятное возвращение в клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, у которого 30 июня истекает контракт с "Пари Сен-Жерменом", сообщают Vesti.kz.

"Я знаю, что Лео поможет нам, если решит приехать, но в конце концов, я думаю, мы должны оставить его немного в покое. Что касается футбола, то все зависит от него. Для меня нет никаких сомнений. Если Лео решит прийти, двери для него открыты.

С этого момента вопрос контракта меня больше не волнует. Согласно тому, что мне говорят, все под контролем. Придет он или нет, остальное планирование трансферов для меня ничего не меняет.

Месси сказал мне, что на следующей неделе примет решение", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

35-летний Месси выступает за ПСЖ с 2021 года, в нынешнем сезоне он провел за парижан 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Футболиста также отправляют в саудовский "Аль-Хиляль", где ему готовы заплатить 1,2 миллиарда евро за два года. Еще им интересуется "Интер Майами".

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Барселона Ла Лига

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