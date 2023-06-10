Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал

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Сегодня 10:07
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Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать. Это испанский полузащитник катарского "Аль-Садда" Санти Касорла, сообщают Vesti.kz.

Они вместе работали в "Аль-Садде".

"Я бы хотел подписать Санти Касорлу в "Барселону". Он лучший футболист, которого я тренировал. Такие игроки бесценны.

Касорла - игрок, который влюблял в футбол сильнее всех, за исключением Месси, Бускетса и Иньесты. Такого таланта, как у него, нет ни у кого в футболе", - приводит слова Хави ESPN.

38-летний Касорла также выступал за испанские "Вильярреал", "Рекреативо", "Малагу", лондонский "Арсенал". За сборную Испании провел 81 матч и забил 15 голов в период 2008-2019 годов.

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Метки:
Испания Барселона Ла Лига

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