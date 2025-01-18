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Гвардиола сравнил Холанда, Месси и Роналду

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что никто не сравнится с Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

Он объяснил, почему аргентинский футболист уникален даже на фоне норвежского форварда "горожан" Эрлинга Холанда.

"Месси - игрок другого типа. Холанд столько же забивает. Но нет никого, кто был бы похож на Лео.

Лео, как и Криштиану, я бы сказал, оба уже 14 или 15 лет забивают много голов в каждом сезоне и доходят до последних стадий турниров.

Эрлинг - игрок другого типа, все это знают, но по количеству забитых голов они похожи.

Но это неважно, у всех троих, а может быть, и у Мбаппе, невероятные показатели. Все они - игроки топ-уровня. Лео может играть на разных позициях и создавать разные вещи для своих партнеров. Лео несравним, и я думаю, что Криштиану был близок к его уровню", - цитирует Гвардиолу The Sporting News.

Ранее Холанд подписал "пожизненный" контракт с "Манчестер Сити" с рекордной зарплатой и ошеломил Гвардиолу.

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Месси сейчас является игроком "Интер Майами", а Роналду блистает за саудовский "Аль-Наср". 

Аргентинец больше всего раз, восемь, получал "Золотой мяч". Кроме того, Месси - единственный, кто выигрывал эти награды в течение четырех лет подряд, с 2009 по 2012 годы. У Роналду - пять "ЗМ".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3 Ноттингем Форест 21 12 5 4 30-20 41
4 Ньюкасл Юнайтед 21 11 5 5 37-22 38
5 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6 Манчестер Сити 21 10 5 6 38-29 35
7 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9 Брайтон энд Хов Альбион 21 7 10 4 32-29 31
10 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12 Манчестер Юнайтед 21 7 5 9 26-29 26
13 Вест Хэм Юнайтед 21 7 5 9 27-41 26
14 Тоттенхэм Хотспур 21 7 3 11 43-32 24
15 Кристал Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
16 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 21 4 4 13 31-48 16
18 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19 Лестер Сити 21 3 5 13 23-46 14
20 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6

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