"Гном, ты обезумел, остановись". Ди Мария обратился к Месси

Нападающий лиссабонской "Бенфики" Анхель Ди Мария отреагировал на дебют партнера по сборной Аргентины Лионеля Месси в МЛС, сообщают Vesti.kz.

Форвард "Интер Майами" в своем дебютном матче в регулярном чемпионате МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:0) вышел на замену и отметился забитым голом. Сообщалось, что Месси могут наказать после этой игры.

"Гном, ты обезумел, остановись", – оставил Ди Мария комментарий к посту Месси в соцсети.

36-летний Месси перешел в "Интер Майами" этим летом. За новую команду Лионель сыграл девять матчей, забил 11 мячей и сделал три ассиста.

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Ранее Лео завоевал свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

Предыдущие два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого всю карьеру он провел в каталонской "Барселоне".

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