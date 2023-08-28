Футболист "Интер Майами" рассказал о проблемах из-за Месси

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Сегодня 11:14
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Защитник "Интер Майами" Камал Миллер рассказал, как звездный новичок команды - аргентинский нападающий Лионель Месси мешает партнерам на поле, сообщают Vesti.kz.

По его словам, из-за аргентинского Месси ему тяжело сосредоточиться на игре.

"Я просто ловлю себя на том, что смотрю на него, вместо того чтобы выполнять установку. Трудно оставаться сосредоточенным, когда рядом с тобой находится такой замечательный человек", - приводит слова Миллера Goal.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. В составе нового клуба аргентинец провел девять матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал три ассиста.

Ранее Лео завоевал свой первый титул в составе "Интер Майами", выиграв турнир Кубка лиг MLS + MX. Аргентинец завоевал 44-й трофей в карьере и стал самым титулованным футболистом в истории.

Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры

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Метки:
Месси Лионель США

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