Бензема все переиграл и принял новое решение о своей карьере

Французский футболист Карим Бензема передумал уходить из "Реала" и решил продолжить карьеру в мадридском клубе. Хотя ранее в Испании писали, что он на 100 процентов покинет состав "сливочных", о чем будет объявлено в ближайшее время на пресс-конференции, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, он все переиграл.

"Реальность - это не то, что пишут в Интернете", - сказал Бензема.

Отмечается, что 35-летний форвард еще на один сезон задержится в "Реале", подписав контракт до 2024 года. Об этом стороны уже условились. Карим со своей стороны очень благодарен саудовцам за огромный интерес, который они проявляют уже несколько месяцев, но хочет покинуть Мадрид через парадную дверь.

В то же время Бензема не исключает возможности в следующем году уехать в Саудовскую Аравию, куда его приглашал "Аль-Иттихад" с зарплатой 100 миллионов евро в год.

Бензема защищает цвета "Реала" с 2009 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 23 матча, забил 18 голов и отдал три ассиста. Карим - действующий обладатель "Золотого мяча".