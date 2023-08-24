21-летний талант выбрал деньги саудитов вместо ЛЧ: им интересовались ПСЖ и другие топ-клубы

21-летний полузащитник испанской "Сельты" Габриэль Вейга продолжит карьеру в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Сельта" приняла предложение от саудитов. Сам игрок ответил согласием на этот переход.

Отмечается, что саудовская команда хочет инвестировать в лучшие таланты мира - и теперь она заполучит Габриэля Вейгу, он был главной целью клуба.

При этом пока нет информации о деталях контракта и сумме сделки. Хотя и так понятно, что испанский футболист отправится в "Аль-Ахли" за большими деньгами, тогда как им интересовались такие топовые команды из Европы, как "Наполи", "Пари Сен-Жермен", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси".

Вейга является воспитанником "Сельты". В прошлом сезоне Ла Лиги он провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.