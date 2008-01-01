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Новости по теме: Елеусинов Данияр

Прямая трансляция титульного боя Данияра Елеусинова в карде у экс-соперников Головкина
Прямая трансляция титульного боя Данияра Елеусинова в карде у экс-соперников Головкина
Гром в Намибии. Олимпийский чемпион Елеусинов против бывшего чемпиона мира Индонго
Гром в Намибии. Олимпийский чемпион Елеусинов против бывшего чемпиона мира Индонго
"Хочу продемонстрировать это всем". Елеусинов ответил критикам перед титульным боем
"Хочу продемонстрировать это всем". Елеусинов ответил критикам перед титульным боем
Британский эксперт назвал фаворита в бою Елеусинова с экс-чемпионом мира
Британский эксперт назвал фаворита в бою Елеусинова с экс-чемпионом мира
"Поражение и ничья станут сенсацией". Эксперт - о шансах и рисках Елеусинова в бою против экс-чемпиона мира
"Поражение и ничья станут сенсацией". Эксперт - о шансах и рисках Елеусинова в бою против экс-чемпиона мира
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Куньлунь Ред Стар Сибирь 22:30
1 3,76 X 4,32 2 1,79
Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
Алтай-Торпедо Снежные Барсы (мол) 2:0
Торпедо УК Номад 17:00
1 2,14 X 4,08 2 2,816
Иртыш Арлан 17:00
1 3,184 X 3,96 2 1,992
Алматы Кулагер 19:00
1 2,448 X 3,86 2 2,48
Бейбарыс Горняк 20:00
1 2,09 X 4,18 2 2,845
Актобе Темиртау 20:00
1 4,12 X 4,6 2 1,648
Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
Казахстан Македония 17:00
1 2,16 X 3,64 2 2,864
Франция Австрия 02:00
1 1,13 X 7,4 2 16
Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
Жетысу Астана 1:0
Каспий Шахтер 14:00
1 3,005 X 3,2 2 2,29
Кайсар Кызыл-Жар СК 14:00
1 2,69 X 3,09 2 2,58
Тобол Тараз 18:00
1 1,45 X 3,98 2 6,35
Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
Вольфсбург Вердер 01:30
1 1,888 X 3,76 2 4,54
Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
Кристал Пэлас Ньюкасл 02:00
1 2,395 X 3,24 2 3,44
Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
Реал Вальядолид Леванте 02:00
1 2,525 X 3,44 2 3,03
Футбол. Лига Европы 2020/21
ЧФР Клуж Рома 0:2
Глазго Рейнджерс Бенфика 2:2
ПСВ Эйндховен ПАОК 3:2
А3 Алкмаар Реал Сосьедад 0:0
Тоттенхэм Хотспур Лудогорец-1945 4:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
Санкт-Паули Оснабрюк 23:30
1 2,29 X 3,78 2 2,856
Футбол. Чемпионат ОАЭ 2020/21
Аль-Айн Аль-Вахда 23:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2020/21
Буревестник Есиль СК 0:3
Ушкын-Кокшетау Павлодар 0:1
Атырау Алтай 16:00
1 1,48 2 2,49
Тараз Мангыстау 19:00
1 3,22 2 1,344
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Паулу (Бразилия) -2020"
Мелигени Родригес Алвес Попко 20:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Каир (Египет) - 2020"
Куламбаева Алвес 14:30
Куламбаева, Сайденова Нефедова, Ортенци 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2020/21
Индивидуальный спринт. Класс. стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт. Класс. стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
9 ноября 20:26
"Способен нокаутировать". Обозреватель BoxingScene назвал фаворита в бою Елеусинова с экс-чемпионом мира
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"Способен нокаутировать". Обозреватель BoxingScene назвал фаворита в бою Елеусинова с экс-чемпионом мира
Он охарактеризовал обоих боксеров.
6 ноября 19:43
В Великобритании высказались о бое Елеусинова за титул от IBF
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В Великобритании высказались о бое Елеусинова за титул от IBF
Он оценил шансы соперников.
31 октября 08:12
Заявка "Кайрата" на чемпионство, первая за пять матчей победа "Барыса" и ассист Исламхана. Главное к утру
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Заявка "Кайрата" на чемпионство, первая за пять матчей победа "Барыса" и ассист Исламхана. Главное к утру
Подборка от Vesti.kz.
30 октября 20:32
Риск или проходной бой? Расклад перед титульным боем Елеусинова с экс-чемпионом мира
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Риск или проходной бой? Расклад перед титульным боем Елеусинова с экс-чемпионом мира
До события осталось меньше месяца.
28 октября 15:57
"Идет по пути Головкина". Спарринг-партнер Елеусинова высказался о перспективах и шансах в бою с экс-чемпионом мира
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"Идет по пути Головкина". Спарринг-партнер Елеусинова высказался о перспективах и шансах в бою с экс-чемпионом мира
Боксер назвал сильнейшие качества казахстанца.
21 октября 20:19
В США назвали фаворита в титульном бою Елеусинова против экс-чемпиона мира
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В США назвали фаворита в титульном бою Елеусинова против экс-чемпиона мира
Эксперт оценил значение поединка для казахстанца.
20 октября 15:58
"Может произойти что угодно". Джукембаев - о значении титульного поединка Елеусинова с экс-чемпионом мира
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"Может произойти что угодно". Джукембаев - о значении титульного поединка Елеусинова с экс-чемпионом мира
Он пожелал удачи соотечественнику.
16 октября 14:03
"Новый этап в карьере". Эксперт из США высказался о значении боя Елеусинова против бывшего чемпиона мира
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"Новый этап в карьере". Эксперт из США высказался о значении боя Елеусинова против бывшего чемпиона мира
Он оценил шансы соперников.
14 октября 16:36
"Встряхнуть за восемь раундов". Менеджер рассказал о возвращении на ринг медалиста Олимпиады из Казахстана
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"Встряхнуть за восемь раундов". Менеджер рассказал о возвращении на ринг медалиста Олимпиады из Казахстана
Есть вариант, что он проведет бой на родине.
7 октября 17:51
"Данияру нужно показать, что он готов". Сопромоутер Головкина оценил перспективы Елеусинова в профи
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"Данияру нужно показать, что он готов". Сопромоутер Головкина оценил перспективы Елеусинова в профи
Эдди Хирн представляет интересы олимпийского чемпиона.
7 октября 17:15
"Одаренный боксер и выдающийся олимпиец". Экс-чемпион мира оценил Елеусинова перед титульным боем на DAZN
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"Одаренный боксер и выдающийся олимпиец". Экс-чемпион мира оценил Елеусинова перед титульным боем на DAZN
Они проведут бой в карде у экс-соперников Головкина.
7 октября 16:11
"Индонго увидит лучшее". Елеусинов прокомментировал титульный бой против экс-чемпиона на DAZN
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"Индонго увидит лучшее". Елеусинов прокомментировал титульный бой против экс-чемпиона на DAZN
Он готов дать бой и порадовать поклонников.
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