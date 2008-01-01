|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Куньлунь Ред Стар
|Сибирь
|22:30
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алтай-Торпедо
|Снежные Барсы (мол)
|2:0
|Торпедо УК
|Номад
|17:00
|Иртыш
|Арлан
|17:00
|Алматы
|Кулагер
|19:00
|Бейбарыс
|Горняк
|20:00
|Актобе
|Темиртау
|20:00
|Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
|Казахстан
|Македония
|17:00
|Франция
|Австрия
|02:00
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Жетысу
|Астана
|1:0
|Каспий
|Шахтер
|14:00
|Кайсар
|Кызыл-Жар СК
|14:00
|Тобол
|Тараз
|18:00
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Вольфсбург
|Вердер
|01:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Кристал Пэлас
|Ньюкасл
|02:00
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Реал Вальядолид
|Леванте
|02:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|ЧФР Клуж
|Рома
|0:2
|Глазго Рейнджерс
|Бенфика
|2:2
|ПСВ Эйндховен
|ПАОК
|3:2
|А3 Алкмаар
|Реал Сосьедад
|0:0
|Тоттенхэм Хотспур
|Лудогорец-1945
|4:0
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Санкт-Паули
|Оснабрюк
|23:30
|Футбол. Чемпионат ОАЭ 2020/21
|Аль-Айн
|Аль-Вахда
|23:00
|Волейбол. Национальная лига Казахстана 2020/21
|Буревестник
|Есиль СК
|0:3
|Ушкын-Кокшетау
|Павлодар
|0:1
|Атырау
|Алтай
|16:00
|Тараз
|Мангыстау
|19:00
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Паулу (Бразилия) -2020"
|Мелигени Родригес Алвес
|Попко
|20:00
|Теннис. Турнир серии ITF - "Каир (Египет) - 2020"
|Куламбаева
|Алвес
|14:30
|Куламбаева, Сайденова
|Нефедова, Ортенци
|17:00
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2020/21
|Индивидуальный спринт. Класс. стиль. Этап 1. Рука (Финляндия)
|17:30
|Индивидуальный спринт. Класс. стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины)
|17:30
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|СКА
|Барыс
|4:3
|Металлург М
|Ак Барс
|2:3 Б
|Салават Юлаев
|Нефтехимик
|6:2
|Авангард
|Амур
|4:2
|Сочи
|ЦСКА
|1:4
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алтай-Торпедо
|Иртыш
|3:0
|Алматы
|Снежные Барсы (мол)
|3:2
|Бейбарыс
|Темиртау
|4:2
|Актобе
|Горняк
|2:3 Б
|Хоккей. Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Астана (мол)
|Торпедо (юн) УК
|0:3
|Арлан (мол)
|Барыс (юн)
|4:7
|Астана (мол)
|Торпедо (юн) УК
|3:7
|Арлан (мол)
|Барыс (юн)
|3:7
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Тараз
|Каспий
|0:1
|Кызыл-Жар СК
|Ордабасы
|0:0
|Окжетпес
|Тобол
|0:2
|Шахтер
|Жетысу
|1:2
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Спартак Юр
|Елгава
|7:0
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Краснодар
|Севилья
|1:2
|Стад Ренн
|Челси
|1:2
|Лацио
|Зенит
|3:1
|Ювентус
|Ференцварош
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|Истанбул ББ
|4:1
|Динамо К
|Барселона
|0:4
|ПСЖ
|РБ Лейпциг
|1:0
|Боруссия-09 Д
|Брюгге
|3:0
|Боруссия М
|Шахтер Д
|4:0
|Олимпиакос
|Манчестер Сити
|0:1
|Ливерпуль
|Аталанта
|0:2
|Аякс
|Митьюлланд
|3:1
|Олимпик Марсель
|Порту
|0:2
|Интер
|Реал М
|0:2
|Атлетико М
|Локомотив М
|0:0
|Бавария
|Зальцбург
|3:1
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Вольфсберг
|Динамо З
|0:3
|ЦСКА М
|Фейеноорд
|0:0
|Карабах
|Сивасспор
|2:3
|Лилль
|Милан
|1:1
|Спарта П
|Селтик
|4:1
|АЕК Аф
|Заря Лг
|0:3
|А3 Алкмаар
|Реал Сосьедад
|0:0
|ПСВ Эйндховен
|ПАОК
|3:2
|Тоттенхэм Хотспур
|Лудогорец-1945
|4:0
|Глазго Рейнджерс
|Бенфика
|2:2
|ЧФР Клуж
|Рома
|0:2
|Футбол. Кубок Кипра 2020/21
|Эрмис Арадиппу
|Неа Саламина
|1:2
|Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
|Сперанца Нс
|Зимбру
|2:2
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Волгарь
|СКА-Хабаровск
|0:1
|Крылья Советов
|Чайка Пс
|2:1
|Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
|Атырау
|Каспий
|5:3
|Жетысу
|Байтерек
|3:0
|Актобе
|Аят
|4:6
|Нур-Султан
|Окжетпес
|3:2
|Кайрат
|Атырау
|10:2
|Байтерек
|Актобе
|6:6
|Аят
|Нур-Султан
|3:0
|Каспий
|Жетысу
|1:0
|Баскетбол. Кубок Азии 2021
|Шри-Ланка
|Казахстан
|Палестина
|Иордания
|Палестина
|Казахстан
|Шри-Ланка
|Иордания
|Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2020/21
|Актобе
|Алматинский Легион
|83:104
|Актобе
|Алматинский Легион
|70:73
|Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2020/21
|Караганда
|Иртыш
|76:59
|Барсы Атырау-2
|Казыгурт
|66:77
|СДЮСШ Кп
|Барсы Атырау-2
|63:83
|Алматинский Легион-2
|Караганда
|51:85
|Иртыш
|Актобе-2
|98:74
|Казыгурт
|Барс
|68:92
|Волейбол. Национальная лига Казахстана 2020/21
|Буревестник
|Мангыстау
|3:2
|Атырау
|Тараз
|0:3
|Мангыстау
|Атырау
|1:3
|Алтай
|Буревестник
|0:3
|Есиль СК
|Павлодар
|3:0
|Тараз
|Ушкын-Кокшетау
|0:3
|Буревестник
|Есиль СК
|0:3
|Волейбол. Высшая лига 2020/21
|Темиртау
|Динамо-Казыгурт
|0:3
|Кайсар
|Туран-Туркестан
|1:3
|Жайык
|Жетысу-Жастар
|1:3
|Актобе
|Темиртау
|3:0
|Жетысу-Жастар
|Кайсар
|3:1
|КазНАУ (фарм)
|ЧелГУ-Костанай
|2:3
|Динамо-Казыгурт
|Жайык
|0:3
|Темиртау
|КазНАУ (фарм)
|0:3
|Кайсар
|Динамо-Казыгурт
|0:3
|Туран-Туркестан
|Жетысу-Жастар
|3:1
|Жайык
|Актобе
|3:2
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Паулу (Бразилия) -2020"
|Куирос
|Попко
|0:2
|Габашвили, Попко
|Тейсон Перейра, Паскотто Тумасонис
|2:0
|Дюран, Куирос
|Габашвили, Попко
|2:0
|Теннис. Турнир серии ITF - "Каир (Египет) - 2020"
|Прати, Стоянович
|Куламбаева, Сайденова
|0:2
|Куламбаева
|Мутавджич
|2:0
|Куламбаева
|Ловрич
|2:1
|Схольсен, Гарсия
|Куламбаева, Сайденова
|0:2
|Теннис. Турнир серии ITF - "Беникарло (Испания) - 2020"
|Скатов
|Ортега-Матас
|2:0
|Скатов
|Бортолотти
|0:2
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Астана
|Штурм 2002
|Астана
|Штурм 2002
|Футбол. Чемпионат Европы 2021 среди женщин
|Казахстан
|Македония
|17:00
|Франция
|Австрия
|02:00
|Франция
|Казахстан
|Австрия
|Сербия
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Жетысу
|Астана
|1:0
|Каспий
|Шахтер
|14:00
|Кайсар
|Кызыл-Жар СК
|14:00
|Тобол
|Тараз
|18:00
|Кызыл-Жар СК
|Астана
|Шахтер
|Тобол
|Жетысу
|Каспий
|Окжетпес
|Ордабасы
|Тараз
|Кайрат
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Белшина
|Рух Бр
|17:00
|Славия-Мозырь
|Энергетик-БГУ
|17:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Арсенал Т
|Зенит
|17:00
|Химки
|Краснодар
|19:30
|Ахмат
|Локомотив М
|22:00
|Ростов
|Динамо М
|22:00
|Урал
|Сочи
|15:00
|Уфа
|Тамбов
|17:00
|Рубин
|ЦСКА М
|19:30
|Спартак М
|Ротор
|22:00
|Футбол. Чемпионат Германии 2020/21
|Вольфсбург
|Вердер
|01:30
|Штутгарт-1893
|Бавария
|20:30
|Боруссия М
|Шальке-04
|23:30
|Байер
|Герта
|20:30
|Футбол. Чемпионат Англии 2020/21
|Кристал Пэлас
|Ньюкасл
|02:00
|Брайтон энд Хов Альбион
|Ливерпуль
|18:30
|Манчестер Сити
|Бернли
|21:00
|Эвертон
|Лидс Юнайтед
|23:30
|Вест Бромвич
|Шеффилд Юнайтед
|02:00
|Саутгемптон
|Манчестер Юнайтед
|20:00
|Челси
|Тоттенхэм Хотспур
|22:30
|Арсенал
|Вулверхэмптон Уондерерс
|01:15
|Вест Хэм Юнайтед
|Астон Вилла
|02:00
|Футбол. Чемпионат Испании 2020/21
|Реал Вальядолид
|Леванте
|02:00
|Валенсия
|Атлетико М
|21:15
|Уэска
|Севилья
|23:30
|Реал М
|Алавес
|02:00
|Барселона
|Осасуна
|19:00
|Хетафе
|Атлетик
|21:15
|Реал Сосьедад
|Вильярреал
|02:00
|Бетис
|Эйбар
|02:00
|Футбол. Чемпионат Италии 2020/21
|Беневенто
|Ювентус
|23:00
|Аталанта
|Верона Хеллас
|01:45
|Лацио
|Удинезе
|17:30
|Наполи
|Рома
|01:45
|Торино
|Сампдория
|23:30
|Дженоа
|Парма
|01:45
|Футбол. Чемпионат Саудовской Аравии 2020/21
|Аль-Ахли Дж
|Аль-Фейсали
|22:40
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Локомотив М
|Зальцбург
|23:55
|Шахтер Д
|Реал М
|23:55
|Атлетико М
|Бавария
|02:00
|Аталанта
|Митьюлланд
|02:00
|Ливерпуль
|Аякс
|02:00
|Олимпик Марсель
|Олимпиакос
|02:00
|Порту
|Манчестер Сити
|02:00
|Боруссия М
|Интер
|02:00
|Краснодар
|Стад Ренн
|23:55
|Истанбул ББ
|РБ Лейпциг
|23:55
|Севилья
|Челси
|02:00
|Боруссия-09 Д
|Лацио
|02:00
|Брюгге
|Зенит
|02:00
|Ювентус
|Динамо К
|02:00
|Ференцварош
|Барселона
|02:00
|Манчестер Юнайтед
|ПСЖ
|02:00
|Футбол. Лига Европы 2020/21
|Фейеноорд
|Динамо З
|23:55
|ЦСКА М
|Вольфсберг
|23:55
|Карабах
|Маккаби Т-А
|23:55
|Милан
|Селтик
|23:55
|Заря Лг
|Лестер Сити
|23:55
|А3 Алкмаар
|Наполи
|02:00
|Гранада
|ПСВ Эйндховен
|02:00
|Глазго Рейнджерс
|Стандард
|02:00
|Олимпик Ницца
|Байер
|02:00
|Арсенал
|Рапид В
|02:00
|Рома
|Янг Бойз
|02:00
|Футбол. Чемпионат Бельгии 2020/21
|Мехелен Еллоу-Ред
|Беерсхот
|18:30
|Футбол. 2 Бундеслига Германии 2020/21
|Санкт-Паули
|Оснабрюк
|23:30
|Футбол. Чемпионат Кипра 2020/21
|Омония
|Эрмис Арадиппу
|22:00
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Даугавпилс
|Спартак Юр
|16:30
|Футбол. Чемпионат ОАЭ 2020/21
|Аль-Айн
|Аль-Вахда
|23:00
|Бани Яс
|Аль-Айн
|23:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Волгарь
|Чайка Пс
|18:00
|Факел
|СКА-Хабаровск
|19:00
|Футбол. Чемпионат Польши 2020/21
|Висла Кр
|Заглембе Лб
|01:00
|Футбол. Чемпионат Молдовы 2020/21
|Зимбру
|Сфынтул Георге
|20:00
|Футбол. Чемпионат Азербайджана 2020/21
|Сумгаит
|Габала
|16:00
|Футбол. Чемпионат Армении 2020/21
|Лори
|Арарат-Армения
|16:30
|Пюник(II)
|Лори
|19:30
|Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
|Куньлунь Ред Стар
|Сибирь
|22:30
|Автомобилист
|ЦСКА
|18:00
|Витязь
|Йокерит
|20:00
|Барыс
|Спартак
|17:00
|Куньлунь Ред Стар
|Авангард
|20:00
|Барыс
|Сочи
|17:00
|Хоккей. Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алтай-Торпедо
|Снежные Барсы (мол)
|2:0
|Торпедо УК
|Номад
|17:00
|Иртыш
|Арлан
|17:00
|Алматы
|Кулагер
|19:00
|Актобе
|Темиртау
|20:00
|Бейбарыс
|Горняк
|20:00
|Алтай-Торпедо
|Снежные Барсы (мол)
|12:00
|Торпедо УК
|Номад
|17:00
|Алматы
|Кулагер
|17:00
|Иртыш
|Арлан
|17:00
|Бейбарыс
|Горняк
|18:00
|Актобе
|Темиртау
|18:00
|Снежные Барсы (мол)
|Кулагер
|Иртыш
|Номад
|Торпедо УК
|Арлан
|Снежные Барсы (мол)
|Кулагер
|Сарыарка
|Темиртау
|Торпедо УК
|Арлан
|Иртыш
|Номад
|Горняк
|Алтай-Торпедо
|Сарыарка
|Темиртау
|Горняк
|Алтай-Торпедо
|Актобе
|Бейбарыс
|Хоккей. Молодежная лига Казахстана "Жастар" 2020/21
|Мунайши (мол) Пв
|Кулагер (мол)
|12:00
|Мунайши (мол) Пв
|Кулагер (мол)
|12:00
|Барыс-Жас (юн)
|Ястребы (мол)
|13:00
|Кыран (мол)
|Горняк (мол)
|17:00
|Барыс-Жас (юн)
|Ястребы (мол)
|13:00
|Кыран (мол)
|Горняк (мол)
|17:00
|Астана (мол)
|Горняк (мол)
|Торпедо (юн) УК
|Кулагер (мол)
|Барыс (юн)
|Ястребы (мол)
|Мунайши (мол) Пв
|Арлан (мол)
|Астана (мол)
|Горняк (мол)
|Торпедо (юн) УК
|Кулагер (мол)
|Барыс (юн)
|Ястребы (мол)
|Мунайши (мол) Пв
|Арлан (мол)
|Хоккей. Европейская женская хоккейная лига 2020/21
|ДЕК Зальцбург Иглз
|Айсулу
|20:30
|КЕХВ Лэйкерс
|Айсулу
|Волейбол. Национальная лига Казахстана 2020/21
|Ушкын-Кокшетау
|Павлодар
|0:1
|Атырау
|Алтай
|16:00
|Тараз
|Мангыстау
|19:00
|Есиль СК
|Атырау
|10:00
|Мангыстау
|Ушкын-Кокшетау
|13:00
|Павлодар
|Буревестник
|16:00
|Алтай
|Тараз
|19:00
|Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2020/21
|Индивидуальный спринт. Класс. стиль. Этап 1. Рука (Финляндия)
|17:30
|Индивидуальный спринт. Класс. стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины)
|17:30
|Индивидуальная гонка, 10 км. Класс. стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины)
|14:40
|Индивидуальная гонка. 15 км. Класс. стиль. Этап 1. Рука (Финляндия)
|17:45
|Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины)
|16:50
|Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия)
|17:50
|Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Паулу (Бразилия) -2020"
|Мелигени Родригес Алвес
|Попко
|20:00
|Теннис. Турнир серии ITF - "Каир (Египет) - 2020"
|Куламбаева
|Алвес
|14:30
|Куламбаева, Сайденова
|Нефедова, Ортенци
|17:00
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Елеусинов
|Индонго
|08:00
|Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2020/21
|Жетысу
|Кайрат
|11:00
|Нур-Султан
|Байтерек
|13:30
|Окжетпес
|Аят
|16:00
|Актобе
|Каспий
|18:30
|Атырау
|Жетысу
|11:00
|Каспий
|Нур-Султан
|13:30
|Кайрат
|Актобе
|16:00
|Байтерек
|Окжетпес
|18:30
|Актобе
|Атырау
|11:00
|Нур-Султан
|Кайрат
|13:30
|Окжетпес
|Каспий
|16:00
|Аят
|Байтерек
|18:30
|Биатлон. Кубок мира 2020/21
|Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Контиолахти (Финляндия)
|17:00
|Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Контиолахти (Финляндия) (женщины)
|20:20
|Спринт. 10 км. Этап 1. Контиолахти (Финляндия)
|15:30
|Спринт. 7,5 км. Этап 1. Контиолахти (Финляндия) (женщины)
|18:30
|Спринт. 10 км. Этап 2. Эстерсунд (Швеция)
|18:30
|Спринт. 7,5 км. Этап 2. Эстерсунд (Швеция) (женщины)
|21:30
|Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2020/21
|Балтика
|Астана