Данияр Елеусинов раскрыл правду об отношениях с Геннадием Головкиным

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Данияр Елеусинов рассказал о своих отношениях с легендарным соотечественником Геннадием Головкиным, сообщают Vesti.kz.

По словам Елеусинова, в настоящее время между ними нет никаких разногласий. Данияр признался, что ранее у него было иное мнение о GGG, однако затем оно изменилось.

"Некоторые люди спрашивают меня о GGG — что произошло между нами. У нас хорошие отношения, всё в порядке. Раньше бывали моменты, когда я думал, что он очень высокомерный и заносчивый. Но теперь я понимаю его. Я понял его, потому что он был очень занят — он был чемпионом. На данный момент у нас с ним нет никаких проблем, потому что мы представляем одну страну, один флаг. Я хочу быть как он", — рассказал Елеусинов в своём Instagram.

Данияр Елеусинов - Олимпийский чемпион Рио-2016, чемпион мира (2013), двукратный чемпион Азиатских игр (2010, 2014), двукратный чемпион Азии (2013, 2015) в любителях. В профи он владел титулом IBF Inter-Continental (2020—2022) и поясом чемпиона мира по версии IBO (2021—2024) в полусреднем весе.

В последний раз Елеусинов выходил на ринг в июле 2025 года в Вашингтоне (США). Его соперником был филиппинец Джеймс Бэкон (26-6, 17 КО), которого казахстанец победил техническим нокаутом во втором раунде.

Достижения Головкина

На профи-ринге GGG одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

В 2025 году Головкин стал первым казахстанцем, включенным в Международный зал славы бокса (IBHOF).

Где сейчас Головкин?

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Канело.

В феврале 2024-го Головкин официально возглавил НОК Казахстана. Также он является президентом новой организации World Boxing.

