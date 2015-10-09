Данияр Елеусинов прояснил ситуацию с боем против Еркебулана Токтара

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов прояснил ситуацию вокруг своего потенциального поединка с популярным казахстанским актёром и бойцом ММА Еркебуланом Токтаром, сообщают Vesti.kz.

Ранее Елеусинов заявил о готовности провести бой с Токтаром. Позже боец отреагировал на этот "вызов".

Теперь Данияр решил объяснить свои слова.

"По последним вопросам, тем, кто говорит: "С Еркебуланом нельзя, будет стыдно". Не принижайте уровень Еркебулана. Он очень медийный парень. Сейчас ведь такое медийное время. Но не говорю: "Я выйду с Еркебуланом, давайте организуйте" — нет. Если будет как бой Джошуа с Джейком Полом, например, сейчас все так делают, то и у нас в стране такое тоже можно устроить. Но я хорошо знаю Еркебулана. Могу сказать, что он мой знакомый, друг, младший брат. Моё предыдущее обращение не касалось его. Оно относилось к человеку, который говорил: "Я медийный, поэтому мне нужно больше гонорара". Не буду называть его имени, вы, наверное, сами поняли, о ком речь. А Еркебулан — очень прямой парень", - заявил Елеусинов в соцсетях.

Свой последний бой Токтар провёл 27 декабря в Ташкенте. В столице Узбекистана он одержал победу в бою по правилам бокса против местного спортсмена Тимура Никулина техническим нокаутом уже на 72-й секунде первого раунда.

Сам Елеусинов в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года в Вашингтоне (США). Его соперником был филиппинец Джеймс Бэкон (26-6, 17 КО), которого казахстанец победил техническим нокаутом во втором раунде.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!