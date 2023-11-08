Криштиану Роналду подарили редкие бриллиантовые часы "по цене самолета"

Новости спорта Lifestyle
Сегодня 11:52
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Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду получил в подарок бриллиантовые часы за 1,3 миллиона долларов. Владелец ювелирного бренда лично вручил их футболисту, сообщают Vesti.kz.

38-летний форвард стал обладателем новинки от фирмы Jacob - модель называется Twin Turbo Furious. Часы можно приобрести только по специальному предзаказу. Изделие не только дорогое, но и редкое: в мире существует всего 18 подобных экземпляров.

"Был неподалеку и решил лично доставить часы за 1,3 миллиона долларов для единственного и неповторимого Криштиану", - поделился владелец компании Джейкоб Арабо.

Поклонники португальца в комментариях предположили, что стоимость часов "сравнима с ценой небольшого самолета".

Согласно информации на сайте, часы, доставленные Роналду, декорированы и собраны вручную. "Турбионы" состоят из 104 компонентов и весят всего 1,15 грамма.

Диаметр корпуса изделия составляет 57 миллиметров, а безель из 18-каратного белого золота украшен 344 белыми бриллиантами багетной огранки. Циферблат часов изготовлен из дымчато-серого сапфирового стекла, а стрелки - из розового золота.

Ранее стало известно, что Роналду исключили из состава "Аль-Насра". Также португалец не попал в рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира.

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Криштиану выступает за саудовский клуб с января 2023 года. В текущем сезоне форвард сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

В Европе Роналду известен по выступлениям за мадридский "Реал", туринский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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