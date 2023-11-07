Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира. Месси - 2-й, а Роналду нет

Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира. Месси - 2-й, а Роналду нет
©instagram.com/leomessi

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг футболистов, лучше всех проявивших себя на чемпионатах мира за всю историю турнира, сообщают Vesti.kz.

Первая строчка досталась легендарному Пеле - единственному футболисту в мире, который три раза выигрывал чемпионат мира по футболу (в 1958, 1962 и 1970 годах). Бразильцу было 17 лет, когда он дебютировал на победном для сборной мировом первенстве. Всего он забил 12 голов в 14 матчах на четырех мундиалях.

Второе место в рейтинге досталось аргентинцу Лионелю Месси, который выиграл последний чемпионат мира, прошедший в Катаре. На победном турнире он забивал на всех стадиях и был признан лучшим игроком ЧМ-2022. В конце октября Месси завоевал свой рекордный восьмой "Золотой мяч". Всего на мировых первенствах форвард забил 13 мячей в 26 играх. 

Замкнул тройку его легендарный соотечественник - Диего Марадона. На чемпионатах мира он забил восемь мячей в 21 матче.

Отметим, что вне списка остался пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду.

Топ‑10 лучших футболистов в истории ЧМ выглядит так:

1. Пеле (Бразилия).

2. Лионель Месси (Аргентина).

3. Диего Марадона (Аргентина).

4. Роналдо (Бразилия).

5. Зинедин Зидан (Франция).

6. Франц Беккенбауэр (Германия).

7. Килиан Мбаппе (Франция).

8. Эйсебио (Португалия).

9. Мирослав Клозе (Германия).

10. Гарринча (Бразилия).

Места с 11-го по 16-е заняли бразилец Жаирзиньо, нидерландец Йохан Кройф, француз Жюст Фонтен, бразилец Карлос Альберто Торрес, итальянец Фабио Каннаваро и россиянин Лев Яшин.

Также в рейтинг вошли: английский защитник Бобби Мур, итальянский форвард Паоло Росси, немецкий нападающий Герд Мюллер, испанский полузащитник Хави, бразилец Ривалдо, француз Мишель Платини, бразилец Кафу, немец Лотар Маттеус, венгр Ференц Пушкаш, Томас Мюллер, Юрген Клинсманн, Оливер Кан из Германии, английские футболисты Гари Линекер и Джефф Херст, нидерландец Деннис Бергкамп, камерунец Роже Милла, перуанец Теофило Кубиллас. 

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Чемпионат мира по футболу Пеле Марадона Диего Зидан Зинедин Роналдо Мбаппе Килиан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Сегодня , 15:24
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Криштиану Роналду исключили из "Аль-Насра". Известна причина
Сегодня , 14:31
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Назван лучший игрок в истории чемпионатов мира. Месси - 2-й, а Роналду нет
Сегодня , 10:00
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr/ Назван самый дорогой по затратам на трансферы футболист. Роналду только 3-й
Сегодня , 08:41
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Лионель Месси сделал заявление о завершении карьеры
Сегодня , 07:47
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi/ Месси получил предложение на 1 миллиард евро. Подробности
Вчера , 21:59
Мировой футбол
©instagram.com/ittihadclub.sa/ "Аль-Иттихад" с Бензема и Канте сенсационно проиграл клубу из Ирака в Азиатской Лиге чемпионов
Вчера , 19:00
Мировой футбол
©instagram.com/fckryvbas/ Чемпион Казахстана в составе "Астаны" заявил о переговорах с "Лацио" и "Селтиком"
Вчера , 16:54
Мировой футбол
© Месси превзошел Роналду и вписал себя в историю "Золотого мяча"
Вчера , 14:41
Мировой футбол
© france football Назван главный претендент на "Золотой мяч" в 2024 году
Вчера , 13:33
Мировой футбол
©twitter.com/FCBarcelona Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси на "Золотом мяче"
Вчера , 12:46
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano/ "Золотой мяч": Криштиану Роналду отказался отдать свой голос
Вчера , 11:12
Мировой футбол
©twitter.com/ballondor Месси оценил перспективы Мбаппе и Холанда на "Золотой мяч"
Вчера , 10:36
Мировой футбол
©Кадр из видео Футболист ударил судью головой в стиле Зидана: видео
Вчера , 10:15
Мировой футбол
©instagram.com/alnassr/ Роналду разрывает Саудовскую Аравию: догнал Холанда и отметил два "юбилея"
Вчера , 09:09
Мировой футбол
©bjk.com.tr Зайнутдинов получил оценку за камбэчный матч "Бешикташа"
5 ноября, 19:00
Мировой футбол
©twitter.com/ballondor Месси сравнил ценность "Золотого мяча" и командных наград
5 ноября, 17:10
Мировой футбол
©twitter.com/WeAreMessi Месси поделился воспоминаниями о триумфе на ЧМ-2022
5 ноября, 13:20
Мировой футбол
©PSG "Реал" выбрал 20-летнего рекордсмена "Баварии" вместо Мбаппе
4 ноября, 22:52
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси сделал заявление о своем будущем
4 ноября, 17:18
Мировой футбол
©twitter.com/FabrizioRomano Стало известно, на сколько баллов Месси обошел Холанда и Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч"
4 ноября, 16:58
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Месси дал категоричный ответ по поводу возвращения в Европу
4 ноября, 16:04
Мировой футбол
©instagram.com/g10dearrascaeta "Аль-Наср" нашел Роналду нового партнера за 100 миллионов
4 ноября, 15:06
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF Месси рассказал о вероятности уйти в аренду в "Барселону"
4 ноября, 11:30
Мировой футбол
©caughtoffside.com Назван худший трансфер в истории "Ливерпуля"
3 ноября, 21:12
Мировой футбол
©instagram.com/bateka_11 Президент "Бешикташа" сделал признание о трансфере Зайнутдинова
3 ноября, 16:52
Мировой футбол
©France Football У "Золотого мяча" будет новый организатор. Подробности
3 ноября, 15:32
Мировой футбол
©twitter.com/ballondor Месси назвали лучшим игроком в истории на фоне победы за "Золотой мяч"
3 ноября, 11:32
Мировой футбол
©https://www.instagram.com/georginagio/ Криштиану Роналду и Джорджина Родригес заподозрены в уклонении от налогов
3 ноября, 09:53
Мировой футбол
©twitter.com/neymarjr Неймар сделал обнадеживающее заявление после операции на колене
3 ноября, 08:00
Мировой футбол
©twitter.com/InterMiamiCF Месси лишили награды в МЛС

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus