Неудержимый Роналду: португалец приблизился к новому мировому рекорду

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в тройку лучших игроков планеты, сыгравших более 1000 матчей на высшем уровне за всю историю футбола, сообщают Vesti.kz.

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в активе Роналду 1192 игры на высшем уровне. Учитывались матчи в национальных высших дивизионах, кубковые турниры, выступления за сборную Португалии и другие игры.

С этим показателем Криштиану делит третье место в "клубе 1000-ников" с 43-летним вратарем бразильского "Флуминенсе" Фабио Лопесом (по 1192 игры). При этом оба могут улучшить свои достижения, поскольку все еще продолжают карьеру.

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Лидером рейтинга является бразилец Рожерио Сени (1225 игр). Вторую строчку занимает англичанин Питер Шилтон (1217 игр).

Всего в истории мирового футбола 21 игрок, принявший участие в 1000 и более матчах на высшем уровне. Из действующих игроков, помимо Роналду и Лопеса, в список вошли Дани Алвес (9-е место, 1065 матчей), Лионель Месси (12-е, 1045), Ясухито Эндо (16-е, 1028) и Лука Модрич (21-е, 1000).

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38-летний Роналду с 2020 года выступает за "Аль-Наср". В текущем сезоне портуаглец принял участие в 14 матчах саудовской команды во всех турнирах, где забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее в двух матчах отборочного раунда Евро-2024 португалец забил четыре мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных – 127.