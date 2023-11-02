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Неудержимый Роналду: португалец приблизился к новому мировому рекорду

Неудержимый Роналду: португалец приблизился к новому мировому рекорду
©instagram.com/cristiano/

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду вошел в тройку лучших игроков планеты, сыгравших более 1000 матчей на высшем уровне за всю историю футбола, сообщают Vesti.kz.

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), в активе Роналду 1192 игры на высшем уровне. Учитывались матчи в национальных высших дивизионах, кубковые турниры, выступления за сборную Португалии и другие игры.

С этим показателем Криштиану делит третье место в "клубе 1000-ников" с 43-летним вратарем бразильского "Флуминенсе" Фабио Лопесом (по 1192 игры). При этом оба могут улучшить свои достижения, поскольку все еще продолжают карьеру.

Криштиану Роналду назвали "королем футбола"

Лидером рейтинга является бразилец Рожерио Сени (1225 игр). Вторую строчку занимает англичанин Питер Шилтон (1217 игр).

Всего в истории мирового футбола 21 игрок, принявший участие в 1000 и более матчах на высшем уровне. Из действующих игроков, помимо Роналду и Лопеса, в список вошли Дани Алвес (9-е место, 1065 матчей), Лионель Месси (12-е, 1045), Ясухито Эндо (16-е, 1028) и Лука Модрич (21-е, 1000).

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд и вошел в историю футбола

38-летний Роналду с 2020 года выступает за "Аль-Наср". В текущем сезоне портуаглец принял участие в 14 матчах саудовской команды во всех турнирах, где забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

Ранее в двух матчах отборочного раунда Евро-2024 португалец забил четыре мяча и обновил свой рекорд лучшего бомбардира в истории сборных – 127.

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Метки:
Роналду Криштиану Рекорд

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