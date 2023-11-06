Роналду разрывает Саудовскую Аравию: догнал Холанда и отметил два "юбилея"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметил два результативных юбилея в матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Халиджи", сообщают Vesti.kz.

Сначала Роналду открыл счет на 26-й минуте игры, пробив из-за пределов штрафной. А уже на 58-й он ассистировал Эмерику Ляпорту, удвоившему преимущество хозяев.

Для португальца этот гол стал 400-м после того, как ему исполнилось 30 лет, и 863-м в карьере. Также Криштиану оформил 250-й результативный пас в карьере.

Таким образом, Роналду отметился 46-м голевым действием в 41-м матче за "Аль-Наср". В текущем сезоне у португальца 15 голов в 16 матчах за саудовский клуб. В чемпионате форвард провел 11 матчей и отметился 12 голами. Еще четыре гола он забил в арабской Лиге чемпионов. Также в его активе восемь результативных передач.

Неудержимый Роналду: португалец приблизился к новому мировому рекорду

Кроме того, в 2023-м году Криштиану забил 44 мяча за клуб и сборную и догнал по этому показателю Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити". В списке бомбардиров Саудовской Про Лиги Роналду уверенно лидирует, опережая форварда "Аль-Хиляля" Александра Митровича на три мяча (12 против 9).

"Аль-Наср" выиграл 15-й матч из последних 16, но в чемпионате лидирует "Аль-Хиляль": у клуба Неймара 32 очка, у команды Роналду - 28.

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд и вошел в историю футбола

Напомним, в "Аль-Наср" Роналду перешел в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В Европе португалец известен по выступлениям за мадридский "Реал", туринский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед" и лиссабонский "Спортинг".