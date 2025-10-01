Вчерашняя игра между "Кайратом" и "Реалом" в Лиге чемпионов обернулась безоговорочным разгромом. С одной стороны, это неудивительно, ведь в классах между командами пропасть. С другой стороны, обидно, ведь верилось в лучшее. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что вчера случилось с "Кайратом" впервые за долгое время.

Матч, прошедший на "Центральном" в Алматы, завершился со счётом 5:0 в пользу гостей из Испании. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, ещё по голу забили Эдуардо Камавинга и Браим Диас.

Первое разгромное поражение за 2,5 года

Перед игрой мы вспоминали, что с апреля 2024 года "Кайрат" никому не проигрывал на своём поле в два и более мяча. Увы, эта серия прервалась, как и период алматинцев без разгромных поражений.

До вчерашнего дня алматинцы не уступали с разгромным счётом с мая 2023 года, почти два с половиной года. Именно тогда в матче казахстанской премьер-лиги (КПЛ) произошла сенсация - "Кайрат" дома был бит "Кайсаром" (0:3).

В той игре участвовали трое футболистов, которые вчера противостояли "Реалу". Это Дамир Касабулат, Офри Арад и Александр Мрынский.

Больше трёх лет "Кайрат" не пропускал так много голов

С мая 2022 года алматинский клуб не пропускал больше четырёх мячей за матч в свои ворота. "Спортингу" эту серию прервать не удалось, зато позднему голу Браима вчера это было по силам.

Последний раз "Кайрат" пропускал так много почти три с половиной года назад, когда на "Астана Арене" был разгромлен "Астаной" (0:6). И если вчера хет-триком отметился Мбаппе, то в мае 2022-го - Марин Томасов.

Из тех футболистов, кто играл тогда против "Астаны", только одному довелось сыграть с "Реалом" в 2025-м. Это всё тот же Касабулат.

Когда ещё "Кайрат" пропускал пять голов на "Центральном"?

Такого не было более шести лет, и тут, как ни странно, тоже майские воспоминания (что не так в этот месяц с алматинским клубом?). Тогда в четвертьфинале Кубка Казахстана команда разгромно проиграла на своём поле "Тоболу" (1:5).

На ту игру "Кайрат" вышел лишь с казахстанскими игроками, и в итоге они оказались неготовыми к такому уровню сопротивления. Единственный гол в составе хозяев забил Самат Сарсенов.

Это самое крупное домашнее поражение в истории

"Кайрат" трижды проигрывал в шесть мячей, но это было исключительно в гостевых противостояниях. Дома же алматинцы проигрывали только в пять мячей, и вчера было повторение анти-рекорда.

65 лет назад, в июне 1960-го, "Кайрат" с таким же счётом, на том же самом стадионе, проигрывал киевскому "Динамо" в высшей лиге СССР. Тогда в составе украинской команды играл Валерий Лобановский, который спустя годы станет легендарным наставником киевлян.

Также добавим, что это было первое домашнее поражение "Кайрата" в этом еврокубковом сезоне. В квалификации команда не проиграла ни разу в четырёх матчах, и даже не пропустила (6:0).

После двух туров в активе "Реала" шесть набранных очков, у "Кайрата" заработанных баллов нет.

Фото: Vesti.kz/Болат Айтмолда (1), ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов (2), ФК "Астана" (3), ФК "Тобол" (4), Vesti.kz/Улан Кенжегалиев (5)©️