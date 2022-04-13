Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти стал первым специалистом в истории, который доходил до полуфинала Лиги чемпионов в четырех десятилетиях подряд, сообщает Sport24.ru.

В четвертьфинале сезона-2021/22 "сливочные" по сумме двух матчей одолели лондонский "Челси" - 5:4.

В 1999 году Анчелотти дошел до полуфинала с "Ювентусом", в нулевых годах четырежды делал это с "Миланом", а в десятых дважды добирался до 1/2 финала с "Реалом".

Всего 62-летний итальянец доходил до полуфиналов Лиги чемпионов восемь раз - по этому показателю он делит первое место в истории турнира с Хосепом Гвардиолой и Жозе Моуринью.

В 1/2 финала "сливочные" встретятся с победителем противостояния "Манчестер Сити" - "Атлетико".

Напомним, что Анчелотти тренировал "Реал" еще в период 2013-2015 годов. Также он был у руля "Эвертона", "Наполи", "Баварии", ПСЖ, "Челси", "Пармы".

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