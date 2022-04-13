"Челси" вел 3:0, но Бензема вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матче лондонский "Челси", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабе" в Мадриде и завершилась со счетом 3:1.

На 15-й минуте Мэйсон Маунт вывел "Челси" вперед. В начале второго тайма Антонио Рудигер удвоил преимущество "синих". При этом на 62-й минуте Маркос Алонсо забил и третий мяч в ворота "Реала", однако он был отменен после просмотра VAR.

На 75-й минуте счет на табло стал 3:0 в пользу "Челси". Автором мяча стал Тимо Вернер. Однако спустя пять минут "Реал" один мяч отыграл - отличился Родриго.

В первой игры был зафиксирован счет 3:1 в пользу "Реала". Таким образом, для выявления победителя команда пришлось играть дополнительное время.

В овертайме на 96-й минуте Карим Бензема забил второй гол в ворота "синих", который в итоге стал победным для "Реала" (5:4 по сумме двух игр).

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За выход в финал турнира мадридский клуб сыграет с победителем пары "Атлетико" - "Манчестер Сити" (0:1).

Отметим, что "Челси" - действующий победитель Лиги чемпионов.

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