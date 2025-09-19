Российский журналист Дмитрий Клипин высоко оценил игру вратаря "Кайрата" Шерхана Калмурзы против "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Калмурза выдал несколько запоминающихся сэйвов.

"Главным героем дня в Лиге чемпионов стал 18-летний вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза. Тинейджер показал себя настоящим тигром в выездном матче со "Спортингом", войдя в историю в качестве одного из самых юных голкиперов, отразивших в рамках турнира пенальти. Моложе был лишь голкипер "Бенфики" Миле Свилар в 2017 году. Парень мужественно держал ворота казахстанцев сухими до 44-й минуты и стал в составе своей команды одним из лучших", - написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Transfermarkt назвал героя "Кайрата" и показал разницу в составах со "Спортингом". А ещё сообщалось, что фамилию Калмурзы уже записали в дорогой блокнотик после матча ЛЧ.

Между тем в России "отменили" провал "Кайрата" в Лиссабоне.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)